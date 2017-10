tempo di lettura 1'

L’informazione non è ancora confermata, ma stando alla nota di produzione pubblicata da Omega Underground , le riprese di Suicide Squad 2 dovrebbero partire nel mese di marzo del 2018.

Non è chiaro se la produzione del sequel si terrà, come il primo film, sempre a Toronto visto che la città canadese sarà interessata anche dalla lavorazione di Shazam! fino al mese di maggio, ed è abbastanza improbabile che la Warner decida di sovrapporre le riprese di due blockbuster così attesi.

Va anche specificato che, in un report diffuso da Variety alla fine del mese di agosto, era emerso che la Warner stava pensando di non mettere in produzione Suicide Squad 2 prima dell’autunno del 2018, dal momento che Will Smith sarà occupato nei lavori di Aladdin di Guy Ritchie e di Gemini di Ang Lee.

Chiaramente vi terremo aggiornati in materia…

