Spoiler

tempo di lettura 2'

di Taika Waititi è dal 25 ottobre nei cinema italiani. Come nel caso di grande parte dei film dell’Universo Cinematografico altri film Marvel, anche il terzo cinecomic Marvel dedicato al Dio del Tuono presenta due scene nei titoli di coda.

Alla stregua di quanto accaduto di recente con Spider-Man: Homecoming, la prima si collega direttamente al futuro dell’Universo Marvel, la seconda è un po’ più “leggera” e riguarda uno dei personaggi più spassosi della pellicola.

Potete leggerne una descrizione che contiene spoiler sul film direttamente qui sotto.

La prima scena si svolge poco dopo l’ultima sequenza del film ed è ambientata sull’astronave su cui hanno trovato riparo gli abitanti di Asgard. Protagonisti sono Thor e Loki che si chiedono se la Terra sia il luogo più adatto su cui trasferire l’intero popolo.

“La Terra? Nei sei sicuro?” gli chiede Loki. Thor gli dice che “sulla Terra mi adorano“, ma Loki gli fa notare, invece, che “i terrestri mi odiano” visto quello che ha fatto su Midgard l’ultima volta (Avengers). “Andrà tutto bene” lo rassicura il fratello.

Ad un tratto però, pronto a contraddire le ultime parole del Dio del Tuono, ecco che dal nulla, davanti agli occhi increduli dei fratelli Asgardiani, compare una gigantesca e minacciosa nave spaziale dai riflessi dorati che oscura completamente tutto quanto, sarà Thanos?

La seconda, come dicevamo, è un po’ meno rilevante ma ci conferma il destino del Gran Maestro. Nella sequenza scopriamo che dopo la rivolta di Sakaar il personaggio interpretato da Jeff Goldblum è vivo e deve fare i conti con quello che è rimasto del pianeta dopo la rivolta.

Nella scena vediamo il Gran Maestro che esce da una navicella in mezzo alla discarica, la stessa dove era caduto Thor all’inizio del film. Smarrito ma con la stessa vena sarcastica e autorevole di sempre, si rivolge ai suoi ex sudditi e ai “predatori”: “È stata una grande rivoluzione” dice, e fa a tutti i complimenti per il grande lavoro. Poi conclude dicendo, nonostante sia in chiara posizione di svantaggio: “Prima comandavo io, adesso siete al comando voi. Quindi… siamo pari!”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

GUARDA ANCHE:

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.