tempo di lettura 1'

, il regista della Trilogia del Cornetto e di recente dietro la macchina da presa per, ha stilato una classifica delle 100 migliori pellicole horror di tutti i tempi.

Ecco il suo messaggio:

In tempo per Halloween, ecco una lista cronologica dei miei film horror preferiti. Non è in alcun modo una classifica e rappresenta a malapena i miei gusti del momento. Perciò se pensate che manchi qualcosa, STILATE UNA VOSTRA LISTA.

In tutta onestà è stato difficile sceglierne 100, perciò non ho incluso molti “thriller” che amo come Se7en, The Vanishing – Scomparsa, Manhunter – Frammenti di un omicidio, Il Silenzio degli Innocenti e alcuni film di fantascienza o allegorici (come il fantastico Lo Spirito degli Alveari). Vi assicuro che li troverete nella lista dei miei 1000 (!) film.

Comunque, c’è comunque molto di cui godere in questi 100 fantastici film horror provenienti da tutto il mondo.