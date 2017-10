tempo di lettura 1'

Uscito a giugno del 2017,(47 Meters Down) è stato un successo sul piano finanziario. Con un budget di appena 5.5 milioni, il film ne ha incassati quasi 54, generando profitti per tutte le compagnie che hanno contribuito alla produzione.

Il sequel, intitolato 48 Meters Down, è già stato annunciato ed è ora Deadline a riportare che gli Entertainment Studios ne hanno già acquisito i diritti per la distribuzione. Il secondo film ha anche una data di uscita: sarà nelle sale americane il 28 giugno del 2019.

A dirigere il film sarà nuovamente Johannes Roberts.

Del cast del primo film facevano parte Mandy Moore (This is Us), Claire Holt (Pretty Little Liars), Matthew Modine (Stranger Things) e Yani Gellman.

Qui di seguito trovate la sinossi del primo capitolo:

Durante un’immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Fonte: Deadline