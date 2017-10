Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante la promozione di, Gal Gadot è tornata a parlare della presenza di Wonder in, ammettendo di aver commesso un errore di valutazione in fase di sviluppo dello script.

Alla fine del cinecomic di Zack Snyder, Diana parlava della sua perdita di fiducia nei confronti dell’umanità: “100 anni fa decisi di abbandonare l’umanità e un secolo pieno di orrori. L’uomo ha creato un mondo dove restare uniti è impossibile“.

L’attrice ha perciò preferito chiarire che Wonder Woman non deciderebbe mai di tradire l’umanità:

Ci siamo resi conto, in realtà, che Wonder Woman non può per alcuna ragione voltare le spalle all’umanità. Il motivo per cui ha lasciato la sua isola è che voleva rendere la vita delle persone migliore e più sicura – loro sono la sua missione. Perciò la mia risposta sincera è che a volte, durante la lavorazione di un film, scegli di fare cose che non sono necessariamente giuste, ma poi puoi sempre tornare indietro e sistemare tutto. Wonder Woman sarà sempre pronta a difendere l’umanità.