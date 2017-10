Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Per lo meno ad Halloween.

Perdonateci il titolo “ammiccante” ma considerato che il primo a scherzare sulla questione è stato proprio Hugh Jackman, abbiamo decido di “seguire il trend”.

La star australiana ha difatti postato su Twitter uno scatto in cui lo vediamo intendo ad acquistare un costume Wolverine per Halloween e si tratta proprio della tenuta classica indossata dal celeberrimo mutante nei fumetti degli X-Men (e mai esibita dall’attore sul grande schermo).

Ovviamente i suoi fan stanno già chiedendo delle “prove fotografiche” della vestizione all’attore.

Just maybe I will finally wear blue and yellow spandex for my #halloweencostume #tootall pic.twitter.com/0IwL6GoHzZ

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 26 ottobre 2017