I Marvel Studios, per promuovere l’uscita americana di, hanno diffuso online un divertente video in cui i due protagonisti della pellicola, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, sono alle prese con le zucche di Halloween.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Watch Chris Hemsworth & Mark Ruffalo get in the #Helaween spirit with some #ThorRagnarok inspired pumpkin carving. pic.twitter.com/gak6tzfx4I — Marvel Studios (@MarvelStudios) 25 ottobre 2017

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.