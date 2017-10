Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con iO9 , a Taika Waititi è stato chiesto se dopoc’è un personaggio dell’Universo Marvel che potrebbe essere messo in risalto con una commedia.

Ecco la risposta del regista:

In tutta onestà potrei apportare qualcosa di unico a tutti i franchise, ma sceglierei Vedova Nera. Vorrei vedere una Vedova Nera più folle e più divertente di quella a cui siamo abituati. La sua storia è molto cupa e tenebrosa, ma come la si potrebbe rendere in modo buffo? Come renderlo un film di intrattenimento?