, con, punta a conquistare alcune nomination agli Oscar, in particolar modo per i due protagonisti e per il regista. Tuttavia, data anche la trama del film, il regista, Olsen e Renner sono attualmente impegnati a fare sì che il film non abbia più alcun legame con la, coinvolta nella distribuzione della pellicola.

Difatti, la campagna promozionale del film, in vista delle nomination agli Oscar, non sarà più curata dalla Weinstein Company ma dalla Acacia Entertainment, principale finanziatore dei lavori di produzione.

La trama del film, lo ricordiamo, tocca il tema della violenza sulle donne nelle riserve dei Nativi americani. Date proprio le accuse di molestie ai danni di varie donne rivolte contro Harvey Weinstein, gli addetti ai lavori si starebbero assicurando che la promozione del film, nei prossimi mesi, non sia gestita, curata o riconducibile in alcun modo alla Weinstein Company.

Grazie a un accordo dell’ultim’ora, il nome della suddetta compagnia non apparirà né nella versione home video del film, curata dalla Lionsgate, né nella distribuzione in streaming, curata da Netflix.

Fonte: Deadline