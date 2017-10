Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Variety il regista americanosi occuperà di dirigere, ovvero un documentario interamente dedicato al 13° ed ultimo lungometraggio di Stanley Kubrick,, opera del 1999 in parte incompiuta (vista l’improvvisa dipartita del regista) che vedeva come protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman.

Zierra, presente al Lumière Film Festival per presentare Filmworker, ovvero un documentario incentrato su Leon Vitali (braccio destro di Kubrick e sua assistente), ha dichiarato:

Il film che ritengo essere come una piccola ruga nella filmografia di Kubrick è Eyes Wide Shut. La gente che lo apprezza dice da sempre “È un genio, ma non sono sicuro di quel che può significare”. Per alcuni non ha senso. Il casting non ha senso. La storia non ha senso. C’è ancora questo alone di mistero intorno ai suoi film. Le persone stanno ancora cercando di dare un significato a 2001: Odissea Nello Spazio, a Shining e a Eyes Wide Shut.