Fresco di Leone d’Oro a Venezia,si prenderà un anno sabbatico dalla regia. L’ultima fatica del regista è l’acclamatoche, a oggi, ha le carte in regola per puntare a varie eventuali nomination agli Oscar. Il regista tornerà comunque a dirigere film tra un anno.

Come spiegato da del Toro:

Mi prendo un anno sabbatico dalla regia. Stavo per fare Viaggio Allucinante, ma dopo The Shape of Water ho bisogno di prendermi una pausa.

Il regista non ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fermarsi per 12 mesi. Tuttavia, la momentanea pausa dalla regia non impedirà a del Toro di essere coinvolto a vario titolo in altri progetti: è attualmente impegnato nello sviluppo di potenziali film con Bertha Navarro e Patricia Riggen e dovrebbe riprendere il lavoro su vari script (compreso quello del progetto noto come “Silver”, incentrato su un wrestler messicano che scopre che tutti i politici sono vampiri).