è ancora al centro di una gran quantità di speculazioni circa il ruolo di Deathstroke nell’Universo Cinematografico DC. Proprio l’attore, nelle ultime ore, ha postato via Twitter una foto dell’iconica maschera del personaggio, con evidenti segni di danneggiamento a seguito di uno scontro.

Nonostante l’evidente indizio volto a suggerire che i piani relativi a Deathstroke (che, lo ricordiamo, era il villain di punta del progetto del film su Batman nelle mani di Ben Affleck, poi passato a Matt Reeves) siano tuttora in fase di sviluppo, Mangianiello non si è ancora sbilanciato con dichiarazioni particolarmente esplicite. Sui piani per il personaggio, un una recente intervista all’Hollywood Reporter, aveva dichiarato:

Non lo so. O meglio, lo so ma non posso condividere alcuna informazione. So tutto ma non posso dire nulla.

E, pochi giorni fa, The Wrap ha riportato che il regista di The Raid Gareth Evans sarebbe in fase di trattative con la Warner Bros. per la regia di un film interamente dedicato a Deathstroke. Allo stato attuale delle cose – è bene ricordarlo – né Evans né Manganiello hanno firmato un accordo con lo studio. Non è ancora chiaro, inoltre, se l’eventuale film farà parte o meno del DCEU.

Ecco la foto postata dall’attore:

