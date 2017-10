tempo di lettura 1'

È partita la guerra di offerte per il prossimo film di, che come noto sarà incentrato sul serial killer Charles Manson.

Dopo l’addio a Harvey Weinstein, che ha prodotto e distribuito (attraverso Miramax e The Weinstein Company) tutti i suoi film, il regista è ora in cerca di una nuova realtà che si occupi della sua pellicola, e sembra che gli studios siano pronti a sfidarsi per ottenere i diritti. Secondo quanto riporta TheWrap, l’intero processo non durerà poco e sarà avvolto dalla più totale segretezza (in forte discontinuità con quanto accadde per The Hateful Eight, la cui sceneggiatura comparve online ben prima dell’inizio delle riprese). I responsabili di major come Warner Bros., Universal Pictures e Paramount Pictures dovranno recarsi negli uffici degli agenti di Tarantino per dare un’occhiata allo script e ricevere indicazioni sulle quali iniziare a fare offerte per i diritti cinematografici del film. Dopo averle fatte, potranno fare delle proposte direttamente a Tarantino.

Sembra che al momento una compagnia si sia già sbilanciata con un’offerta “aggressiva” per togliere il progetto dal tavolo delle trattative, senza nemmeno aver letto lo script, ma non è noto di quale studio si tratti. Quello che è certo è che al momento nè Netflix nè Amazon sono in trattative.

Il nono film di Quentin Tarantino (Kill Bill conta come uno) uscirà probabilmente nel 2019.