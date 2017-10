tempo di lettura 2'

ha da poco ultimato la post-produzione di(di cui ha supervisionato riprese aggiuntive e montaggio), e così ha trovato il tempo per tornare nell’Universo Marvel e gustarsi al cinema, il cinecomic di Taika Waititi già da alcuni giorni nelle sale italiane.

“Taika Waititi ha realizzato un capolavoro moderno” ha commentato il regista dei primi due Avengers. “Epico, esilarante, spettacolare, emozionante e esilarante. Sono così felice“.

Anche Chris Evans, il Captain America della Marvel, non ha avuto che buone parole per la pellicola. L’attore non ha ancora visto il film, ma ha particolarmente apprezzato la clip “Facciamo chiamate aiuto?” ammettendo: “Adoro tutto di questa clip, non vedo l’ora“.

I love everything about this scene. I can’t wait to see this one!! https://t.co/iieRj622cy — Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2017

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.