tempo di lettura 1'

È davvero una sfida all’ultimo euro quella che si sta consumando al box-office italiano, e a brindare sono ovviamente gli esercenti, che non vedevano da mesi tanta vivacità nelle sale.

Dopo aver debuttato giovedì e venerdì al secondo posto, sabato Thor: Ragnarok ha conquistato la vetta della classifica per un soffio (lo scostamento è talmente basso – parliamo di quattromila euro – che i dati definitivi potrebbero cambiare tutto) incassando 1.048.102 euro (e la miglior media per sala), salendo così a 2.5 milioni di euro. Il film rallenta rispetto a Thor: The Dark World, e potrebbe non vincere il weekend: nei tre giorni infatti è ancora sotto a It, che ieri ha raccolto 1.044.426 euro salendo a 10.4 milioni di euro in nove giorni e dimostrando un’ottima tenuta.

Al terzo posto troviamo La Ragazza nella Nebbia, con 362mila euro e un totale di 564mila euro, mentre al quarto posto Vittoria e Abdul incassa 313mila euro e sale a 492mila euro complessivi. Sesta posizione per Terapia di Coppia per Amanti, con 242mila euro e un totale di 405mila euro in tre giorni. Sale al nono posto Vampiretto, con 77mila euro e 103mila euro complessivi.