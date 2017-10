tempo di lettura 1'

, costumista vincitore del premio Oscar, è morto all’età di 86 anni.

Molto esperto di storia militare, prima di diventare costumista Mollo lavorò a diversi film inizialmente come consulente storico (tra tutti, I Seicento di Balaklava del 1968 e Barry Lindon). Dopo aver terminato la collaborazione con Stanley Kubrick, conobbe George Lucas agli Elstree Studios di Borehamwood: nonostante la sua esperienza pressoché nulla in campo fantascientifico, venne ingaggiato come costumista in Star Wars e tradusse i concept di Ralph McQuarrie negli iconici costumi di Han Solo, Obi-Wan, Leia, Darth Vader e degli stormtrooper. Le sue conoscenze storiche lo aiutarono, si basò infatti sulle corazze da trincea della Prima Guerra Mondiale e sugli elmetti nazisti. Fu proprio per Star Wars che vinse il primo Oscar; nel 1983 ne vinse un altro per i costumi di Gandhi di Richard Attenborough. Tra gli altri film, nel 1992 lavorò a Charlot – Chaplin.

Suoi anche i costumi di film come Grido di Libertà (sempre di Attenborough), Alien e, ovviamente, L’Impero Colpisce Ancora.

