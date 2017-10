tempo di lettura 1'

Sarà nei cinema il 30 e il 31 ottobre grazie alla 20Th Century Fox, Una Scomoda Verità 2.

Un decennio dopo “Una scomoda verità” (An Inconvenient Truth), che ha imposto all’attenzione del pubblico il tema della crisi climatica, ecco il coinvolgente e provocatorio seguito che mostra quanto siamo vicini a una rivoluzione energetica reale. L’ex Vice Presidente Al Gore continua la sua infaticabile lotta viaggiando per il mondo, facendo proseliti che vanno a ingrossare le fila dei promotori del clima, e influenzando la politica internazionale sul cambiamento climatico. Le macchine da presa lo seguono ovunque, nella vita pubblica e privata, registrando episodi sia divertenti sia toccanti, mentre persegue l’idea che lo ispira e motiva: la posta in gioco non è mai stata più alta, ma i pericoli associati al cambiamento climatico possono essere superati grazie all’ingegnosità e alla passione dell’uomo.

La Paramount Pictures e la Participant Media presentano una produzione della Actual Films, UNA SCOMODA VERITÀ 2, per la regia di Bonni Cohen e Jon Shenk. I produttori sono Jeff Skoll, Richard Berge e Diane Weyermann, mentre i produttori esecutivi sono Davis Guggenheim, Lawrence Bender, Laurie David, Scott Z. Burns e Lesley Chilcott. Il direttore della fotografia è Jon Shenk, al montaggio troviamo Don Bernier e Colin Nusbaum, le musiche sono di Jeff Beal.

In calce potete ammirare le foto ufficiali del documentario: