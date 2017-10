tempo di lettura 1'

Non moltissime ore fa abbiamo appreso cheè stato scelto dalla Warner Bros. per interpretare Billy Batson, AKA, nell’omonimo cinecomic attualmente in fase di sviluppo.

In molti dopo l’annuncio hanno fatto comunque notare quanto il fisico dell’attore non rispecchi (per ora) quello del supereroe DC. Tuttavia una risposta alla puntualizzazione non è tardata ad arrivare. Il fotografo Eric Blackmon ha infatti scritto un tweet in cui afferma di aver preso parte ad un duro allenamento durato 4 ore insieme a Levi, proprio in vista del suo ruolo nel cinecomic.

Just finished a four hour workout with @ZacharyLevi who is getting in killer shape for @DCComics new movie as SHAZAM! — Eric Blackmon (@EricBlackmon) 27 ottobre 2017

Le riprese del cinecomic diretto da David F. Sandberg, ricordiamo, avranno luogo a Toronto a partire dal prossimo febbraio.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.

