Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Adam Driver si lascia sfuggire un pesante spoiler su Rey?

tempo di lettura 2'

Tutto parte da una considerazione sul personaggio di Kylo Ren, sulle discussioni avute con J.J.Abrams e l’evoluzione del personaggio avvenuta con lo script Rian Johnson per Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

Mi ricordo le conversazioni preliminari sulla necessità di “spellare” le cose, rimuovendo tutti questi strati in maniera tale da far evolvere i personaggi, come con Kylo Ren e la persona che finge di essere esteriormente contrapposta a quella che è in realtà. È un ragazzino vulnerabile che non sa come incanalare la sua energia e che, appena indossa la maschera, comincia improvvisamente a recitare una parte. Un’idea avuta inizialmente da J.J. e portata a un altro livello ancora da Rian. Poi c’è anche l’identità nascosta di questa principessa che si sta nascondendo in maniera tale da sopravvivere. Kylo Ren e lei si nascondono dietro questi artifici.