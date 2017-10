Spoiler

Sif non compare inper un semplice motivo:era già impegnata sul set della serie televisiva Blindspot quando i Marvel Studios le hanno chiesto di tornare sul set per una comparsa.

Ecco quanto spiegato dall’attrice in occasione di una recente intervista con Yahoo Movies:

Me l’hanno chiesto, ma i giorni di riprese si sovrapponevano con quelli di Blindspot. Speravo che me lo dicessero con un certo anticipo in modo da trovare il tempo, ma me l’hanno detto all’ultimo. Mi hanno chiamato per dirmi: “Ehi, puoi venire sul set?” e chiaramente gli ho spiegato che non ce l’avrei fatta in tempo, ero in un altro continente! È stato triste, mi è dispiaciuto.

A giudicare dal destino dei Tre Guerrieri, che vengono liquidati in una manciata di secondi morendo per mano di Hela, sembra che sia stato meglio così. Non è chiaro quali siano i piani per il personaggio, ma a questo punto è probabile che Sif trovi spazio in Avengers: Infinity War.

Quanto a Volstagg, Fandral e Hogun, Kevin Feige ha spiegato che nei prossimi capitoli dell’Universo Cinematografico Marvel “verranno ricordati” per le loro nobili dipartite.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.