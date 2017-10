tempo di lettura 1'

Nel corso dell’apertura del Natsume Soseki Memorial Museum presso la Waseda University di Tokyo,ha svelato il titolo del suo prossimo lungometraggio di animazione. Il film si intitoleràche l’Hollywood Reporter traduce in inglese come “How Do You Guys Live?”.

Il titolo riprende quello di un libro di Genzaburo Yoshino, pubblicato nel 1937. Secondo Miyazaki, la lavorazione del film richiederà dai tre ai quattro anni.

Miyazaki aveva già rivelato, quest’anno, che avrebbe lavorato a un nuovo progetto. Più e più volte il grande regista giapponese ha annunciato il proprio ritiro, per poi ritornare altrettante volte sui propri passi e svelare di essere al lavoro su qualcosa di nuovo.

Fonte: Hollywood Reporter