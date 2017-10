tempo di lettura 2'

L’Hulk presente inè un personaggio con delle sfumature diverse rispetto a quanto abbiamo visto nei precedenti film dell’Universo Cinematografico Marvel., regista del film, ha avuto modo di spiegare i motivi per i quali ha scelto di rendere diverso il ruolo di

Come spiegato da Waititi:

Esattamente come per Chris [Hemsworth], volevamo rendere il ruolo più interessante per Mark [Ruffalo]. Perché nei film precedenti [Hulk] dice solamente una o due parole e tendenzialmente non fa che spaccare tutto. Ma questa versione del personaggio, più intelligente, è semplicemente divenuta molto più interessante e coinvolgente. Perché lui è stato Hulk per due anni, è un eroe su questo pianeta, e ha avuto molto più tempo per prendere coscienza di sé e adattarsi alla sua nuova pelle. […] C’è addirittura questo momento in cui è immerso nell’acqua, un po’ come il Colonnello Kurtz in Apocalypse Now. Se ne sta lì fermo a contemplare cose, e potete quasi sentire tutti i pensieri che gli stanno frullando per la testa. Questa versione introspettiva di Hulk penso sia più affascinante di quella che non fa altro che spaccare tutto.