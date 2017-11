tempo di lettura 1'

Complice il ponte infrasettimanale, il box-office italiano ieri ha festeggiato Halloween con ottimi incassi: ben 2.6 milioni di euro complessivi raccolti da tutta la classifica. Ottobre si conclude in calo rispetto al 2016 (52 milioni di euro contro 61), ma la fiammata finale diha impedito che il calo fosse peggiore.

Torna al primo posto ieri proprio It, con 785mila euro e ben 12.2 milioni complessivi, anche se è la seconda posizione di Saw: Legacy a battere tutti per quanto riguarda la media per sala (oltre i duemila euro): la pellicola horror raccoglie 445mila euro all’esordio.

Al terzo posto scende Thor: Ragnarok, con 436mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro (oggi dovrebbe risalire), mentre al quarto posto La Ragazza nella Nebbia raccoglie 191mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi. Chiude la top-five Vittoria e Abdul, con 135mila euro e un totale di un milione di euro.

Da notare la settima posizione di Shining: Nexo riporta in sala il film per tre giorni, e l’esordio da 117mila euro lascia ben sperare per un risultato molto soddisfacente. Apre solo al nono posto Mazinga Z – Infinity, con 51mila euro e una media molto bassa.

Aprono fuori dalla top ten Mistero a Crooked House (41mila euro, undicesima posizione), Finché c’è Prosecco c’è Speranza (17mila euro, quattordicesima posizione) e Il Mio Godard (6mila euro, diciannovesima posizione).