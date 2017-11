tempo di lettura 1'

, adattamento del romanzo di Kevin Kwan, ha una data di uscita. La pellicola approderà nelle sale americane il 17 agosto 2018. Nello stesso giorno usciranno nei cinema anche Captive State con John Goodman e Vera Farmiga, The Happytime Murders con Melissa McCarthy, Maya Rudolph e Elizabeth Banks e Three Seconds con Rosamund Pike, Clive Owen e Joel Kinnaman.

Diretto da Jon M. Chu e basato su uno script di Peter Chiarelli (The Proposal) e Adele Lim (la serie tv di Arma Letale), il film sarà incentrato sulle vite di alcune abbienti famiglie cinesi che vivono a Singapore. Wu è in trattative per interpretare il personaggio di Rachel Chu, professoressa di economia nata negli Stati Uniti. Recandosi a Singapore per il matrimonio di un’amica, scoprirà che il proprio fidanzato, Nick, appartiene a una delle famiglie più ricche del luogo. Rachel dovrà allora vedersela con un gran numero di donne estremamente gelose della sua relazione, che cercheranno di allontanarla da Nick con ogni mezzo.

Kevin Kwan, autore del romanzo, è coinvolto come produttore esecutivo con Robert Friedland, mentre Courtenay Valenti e Jon Gonda supervisioneranno il progetto per la Warner Bros.

Del cast fanno parte Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina (Ocean’s 8) e Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery).

FONTE: CS