Novembre si apre molto in positivo rispetto all’anno scorso al box-office italiano: ben 4.2 i milioni raccolti ieri, grazie agli ottimi risultati dei film più importanti.domina la classifica con 820mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro, mentre It al secondo posto ne porta a casa altri 530mila, per un totale di 12.8 milioni di euro. Al terzo postoincassa 373mila euro, portandosi a ben 851mila euro in due giorni, una cifra in proporzione molto più convincente dell’incasso americano.

Al quarto posto La Ragazza nella Nebbia incassa 372mila euro, salendo a 1.6 milioni di euro, mentre apre al quinto posto Capitan Mutanda: il Film, con 296mila euro e una buona media di quasi 1.200 euro. Le altre nuove uscite: Geostorm apre con 245mila euro al settimo posto, Non c’è Campo apre al tredicesimo posto con soli 81mila euro, Gifted – Il Dono del Talento incassa 76mila euro al quattordicesimo posto. Sedicesimo posto per Una Questione Privata, con 52mila euro.