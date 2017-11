tempo di lettura 1'

Con la giusta dose di leggerezza, Matt Reeves (The War – Il Pianeta delle Scimmie) ha replicato via Twitter alle richieste di reinserire nel costume di Batman un curioso dettaglio apparso in passato sulla Bat-suit.

Reeves, al momento al lavoro sullo script del film dedicato a Batman dell’Universo cinematografico DC Comics, ha promesso via Twitter che nel costume del crociato di Gotham non torneranno i famigerati “bat-capezzoli” presenti in Batman & Robin, diretto nel 1997 da Joel Schumacher.

Alla richiesta di reinserire il dettaglio sula bat-suit, il regista ha difatti risposto con una fragorosa risata seguita da un secco “no”.

Il film di Reeves rimane, al momento, in una complessa fase di scrittura e di progettazione.

Ecco il tweet del regista:

Hahahahaha!!! (Uh, no.) — Matt Reeves (@mattreevesLA) 30 ottobre 2017

Aggiornamenti di rilievo sul progetto del film di Reeves, attualmente, scarseggiano. Sul film sono girate molte voci e speculazioni, alcune che vedrebbero addirittura Ben Affleck non interpretare Batman come negli altri film del franchise. A oggi, è probabile che un’eventuale data di uscita del film possa essere dettata per il 2019 o il 2020.

Fonte: CBM