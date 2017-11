tempo di lettura 2'

Dopo il lancio al Sundance e a Berlino e il “tour” per i festival nei mesi successivi,è finalmente uscito nei cinema del Regno Unito, primo paese in cui viene distribuito (negli Stati Uniti arriverà il 24 novembre in un numero limitato di sale, impostando la corsa ai premi).

Per l’occasione, è uscito l’album della colonna sonora del film di Luca Guadagnino, che contiene diverse canzoni e alcune tracce create da Sufjan Stevens, chiamato proprio da Guadagnino per creare una sorta di linea narrativa musicale: “Volevamo una specie di narratore che potesse rendere giustizia al libro, seguendo il racconto di Elio. Volevamo qualcosa che non fosse per forza vicino a noi in prima persona. Ho sentito nel lirismo di Sufjan, sia nella sua voce che nei testi, una splendida elusività da un lato e dall’altro un’intensità che risuonavano perfettamente.” Due le tracce inedite di Stevens presenti nell’album (una delle quali, però, non è ancora disponibile nello streaming italiano).

Chiamami col tuo nome è tratto dell’omonimo romanzo di André Aciman e sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Girato nella campagna lombarda, il film racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel.

Ecco la sinossi del romanzo:

Vent’anni fa, un’estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno “l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura”: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi. “Chiamami col tuo nome” è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una domanda che resta aperta finché Elio e Oliver si ritroveranno un giorno a confessare a se stessi che “questa cosa che quasi non fu mai ancora ci tenta”.

L’uscita in Italia è prevista per febbraio.