Come rivelato in esclusiva da Variety,farà parte del cast vocale di, film di animazione prodotto dalla Bold Films.

Diretto da Chris Prynoski e scritto da Jess Rotter, Michael Reich, Jessica Hundley e Mike Pinkney, il film sarà incentrato su una fotografa appassionata di moto e rock, che nei primi anni 70 parte per una missione speciale: ottenere la foto perfetta di un evento rock. Portman sarà la migliore amica di Foxy, Ronnie, sedotta dall’acerrimo nemico di Foxy, Gunter, e offerta a questi come sacrificio in un piano malvagio volto a distruggere l’universo. Proprio in riferimento alla particolarissima trama, il film è descritto come “un mix tra Brabarella, Sausage Party e Easy Rider”.

Tra i lavori prodotti dalla Bold Films, titoli come Shot Caller, Drive e Whiplash.

