I fan di Star Wars non potranno mancare alle 10.30 al Teatro del Giglio all’incontro L’Universo in Espansione: 40 annni di Star Wars con Timothy Zahn, tra i principali scrittori della Saga, Jason Aaron, Marco Checchetto, Alessandro Apreda DocManhattan e Luca Liguori.

Ancora al Teatro del Giglio, alle 12,30, Dominic Keating – l’ufficiale tattico Malcolm Reed in Star Trek: Enterprise – incontrerà i suoi fan ripercorrendo oltre 25 anni di carriera, dall’esperienza sulla NX-01 ai film con Robert Zemeckis.

Alle 20,30 al teatro del Gigliotorna a grande richiesta, Voci di mezzo, lo spettacolo che unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l’illustrazione. Celebri doppiatorileggeranno brani da “Il Signore degli Anelli”, “Harry Potter”, “Il Trono di Spade” e “The Man in The High Castle”, accompagnati da un quartetto d’archi mentre un illustratore disegnerà in diretta.

Gli Orchi de “La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra”, acclamato seguito de “L’Ombra di Mordor”, si preparano a espugnare le mura di Lucca Comics & Games. Domani, i protagonisti del nuovo videogioco di Warner Bros. Entertainment sfileranno per la città facendo vivere ai visitatori le suggestive atmosfere del game. L’esperienza continua presso il padiglione Cavallerizza, con un’area interamente brandizzata, con postazioni di gioco,photo opportunity e la possibilità di far scrivere il proprio nome in elfico.

Alle 15,15, sala Ingellis (SI3) verrà presentato Slaps&eans – il videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill. Interverranno Giuseppe Pedersoli, Alessandro Stanchi e Ivan Venturi.

Tra gli ospiti invece dell’Area Movie, Enzò D’Alò che presenterà l’anteprima del suo nuovo film Pipì, Pupù e Rosmarina in il mistero delle note rapite (ore 11, Cinema Centrale), in sala dal 16 novembre distribuito da Bolero. Alle ore 12.30 al cinema Astra, Luca Miniero e Frank Matano incontreranno il pubblico e mostreranno le prime immagini di Sono Tornato. Il film diretto da Miniero, vede Matano tra i protagonisti accanto a Massimo Popolizio, nei panni del Duce che ritorna ai giorni nostri.Sono tornato sarà al cinema distribuito daVision Distributionil 1° febbraio 2018. TIMVISION porta a Lucca Vikings. L’appuntamento per gli appassionati è alle 16.00 al cinema Centrale con la proiezione dell’episodio finale della quarta stagione e alcuni contenuti in anteprima della quinta.

Alle 21,30, il Main Stage di Lucca Comics & Games vedrà protagonistaCristina D’Avena che dopo il successo del tour estivo 2017 continua l’emozionante viaggio a ritroso alla riscoperta delle canzoni che hanno fatto la nostra infanzia con un nuovo spettacolo affiancata dai Gem Boy.