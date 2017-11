tempo di lettura 1'

Prosegue la corsa dial box-office italiano. Il film è rimasto in testa venerdì, portando a casa 291mila euro e salendo a 5.7 milioni di euro, tenendosi leggermente sopra a(che era a 5.5 milioni dopo lo stesso tempo).

Sale al secondo posto Saw: Legacy, con 191mila euro e la miglior media della top ten. In quattro giorni la pellicola ha raccolto 1.2 milioni di euro, confermando un andamento nettamente migliore che negli USA (in proporzione). Al terzo posto troviamo It, con 185mila euro e un totale di 13.2 milioni di euro. Quarto posto invece per La Ragazza nella Nebbia, con 135mila euro e un totale di 1.8 milioni.

Al quinto posto Geostorm incassa 100mila euro e sale a 413mila euro in tre giorni. Le altre nuove uscite: Capitan Mutanda incassa 54mila euro all’ottavo posto (risalirà oggi e domani, ovviamente), mentre salgono al nono e decimo posto Mistero a Crooked House (38mila euro, 189mila euro complessivi) e Gifted (37mila euro, 138mila euro complessivi). Scivola infine all’undicesimo posto Non c’è Campo, con 30mila euro e un totale di 138mila euro.