Netflix abbandona

Dopo aver sospeso le riprese della sesta stagione di House of Cards, il colosso dello streaming nelle ultime ore ha chiuso totalmente i rapporti con l’attore e produttore, lasciando quindi intendere che il personaggio di Frank Underwood verrà tagliato dall’ultima stagione della serie.

Non solo, la compagnia ha annunciato anche che non distribuirà più Gore, il film prodotto e interpretato da Spacey e incentrato sulla vita di Gore Vidal, scritto da Michael Hoffman:

Netflix non realizzerà più materiale di House of Cards che contenga Kevin Spacey. Continueremo a lavorare con la casa di produzione Media Rights Capital durante questo periodo di pausa per valutare come proseguire la lavorazione della serie. Abbiamo anche deciso di non distribuire più il film Gore, che si trovava in post-produzione, prodotto e interpretato da Kevin Spacey.

Lo scandalo che coinvolge Spacey si sta allargando giorno dopo giorno dopo le rivelazioni dell’attore Anthony Rapp, che una settimana fa ha rivelato di essere stato molestato da lui nel 1986 quando aveva solo 14 anni. Nei giorni successivi sono emerse altre vicende, e nelle ultime ore otto membri della troupe di House of Cards hanno parlato alla CNN di un clima molto pesante per i ragazzi giovani sul set della serie (con accuse anche piuttosto pesanti).

Come conseguenza, nelle ultime ore l’agenzia CAA e la publicist Staci Wolfe hanno abbandonato l’attore, che ha comunicato di “volersi prendere del tempo per mettersi sotto esame e andare in terapia”.

