(Parks and Recreation, I Love You Man) e(Parks and Recreation, The Founder) hanno ufficialmente firmato per entrare nel cast vocale di(White Fang), adattamento animato del classico di Jack London del 1906.

Alla regia troveremo il premio Oscar Alexandre Espirages (Mr. Hublot). Alla produzione la Big Beach, compagnia di animazione francese, e la lussemburghese Bidibul Productions.

Zanna Bianca ha già avuto vari adattamenti, sia per il grande che per il piccolo schermo. È del 1973 Zanna Bianca di Lucio Fulci. Tra le varie trasposizioni, una versione con Ethan Hawke uscita nel 1991 e una serie televisiva neozelandese del 1993.

Nel film di animazione, Offerman e Jones presteranno la voce alla coppia formata da Wheedon e Maggie Scott.

