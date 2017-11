tempo di lettura 2'

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FINALE DI THOR: RAGNAROK

Come sapete, nel finale di Thor: Ragnarok la perfida Hela ferisce all’occhio il Dio del Tuono, il quale rimane guercio e alla fine del film indossa una protezione proprio come suo padre Odino.

Nelle immagini di Avengers: Infinity War mostrate finora questo dettaglio è stato ignorato per evitare di spoilerare gli spettatori (Thor ha entrambi gli occhi sani sia nel trailer del Comic-Con che nell’artwork promozionale). Parlando a Entertainment Weekly, Taika Waititi spiega il motivo per cui Thor è stato “trasformato in questo modo”:

[La perdita dell’occhio] è una cosa che si è evoluta durante la fase di scrittura del film, volevamo spogliare completamente il personaggio facendogli perdere il martello e tutte le altre cose, creando una sua versione “demolita”. Alla fine diventa una specie di rifugiato.



Chris Hemsworth poi conferma che Thor rimarrà guercio in Infinity War:

Sì, nel film lo rivedremo con quella protezione sull’occhio.

Cosa ne pensate? C’è chi sostiene che la trasformazione, nell’aspetto, di Thor in una specie di ‘Odino’ possa significare solo una cosa, e cioè che in Infinity War assisteremo alla conclusione di un ciclo per quanto riguarda il personaggio e tutti gli altri Asgardiani, aprendo la strada a una nuova era: siete d’accordo?

GUARDA ANCHE:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.