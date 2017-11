tempo di lettura 1'

Il primo weekend di novembre prosegue consaldamente in testa alla classifica italiana. Il film Marvel raccoglie altri 611mila euro sabato e sale a 6.3 milioni di euro.

Risale al secondo posto La Ragazza nella Nebbia, che rimane sostanzialmente in pari con gli incassi di sabato scorso e porta a casa altri 377mila euro. Il film sale così a 2.2 milioni di euro, un risultato sempre più convincente.

Al terzo posto continua a stupire Saw: Legacy, che incassa altri 365mila euro ottenendo la miglior media della classifica e salendo a un milione e mezzo complessivo. Al quarto posto It raccoglie 360mila euro, per un totale di 13.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Geostorm con 270mila euro e un totale di 686mila euro. Tra le altre nuove uscite, settimo posto per Capitan Mutanda, con 218mila euro e 624mila euro complessivi, nona posizione per Mistero a Crooked House, con 119mila euro e 309mila euro complessivi, e decima posizione per Non c’è Campo, con 114mila euro e 254mila euro complessivi.