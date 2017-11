tempo di lettura 3'

I frequentatori disono abituati già da tempo ad avere come ospite della manifestazione, al secolo, fumettista divenuto celebre prima con il suo blog a fumetti e poi con l’arrivo nelle librerie e nelle fumetterie di, opera che ha segnato l’ascesa dell’artista sulla piazza editoriale nazionale. Dove è ormai abituato alle prime posizioni delle classifiche di vendita.

Questa volta, anche se i fumetti erano comunque presenti grazie a Macerie Prime, in uscita il prossimo 14 novembre e che però, per evitare “spoiler” non è stato presentato alla kermesse lucchese, Zerocalcare ha incontrato il pubblico al Cinema Astra di Lucca per chiacchierare a viso aperto della sua vita, dei suoi accolli – o meglio – del suo approccio verso entrambi questi aspetti. Ma, soprattutto, per mostrare le prime immagini di La Profezia dell’Armadillo insieme a Simone Liberati (Zerocalcare nel film), Pietro Castellitto (che interpreta il Secco), al co-sceneggiatore Oscar Glioti e al regista Emanuele Scaringi.

Rech ha spiegato ai presenti che in Macerie Prime il rassicurante Armadillo, che definisce come una “protezione, corazza e animale sociale per eccellenza” è quasi scomparso per lasciare posto al Panda, un animale “supercaruccio, ma in realtà un po’ stronzo” per via delle sue abitudini alimentari e sessuali.

La prima clip proiettata ha proposto uno scenario ben noto ai lettori dei fumetti di Zerocalcare, quello dipinto nella striscia “I Vecchi che Usano il Pc”, pubblicata il 18 febbraio del 2013. Quella dello scontro “generazionale” fra la mamma/Lady Cocca di Zero, incapace di afferrare i misteri della modernità digitale, e lo stesso Zerocalcare, esasperato dai “vecchi che vojono usare la tecnologia ma non so’ capaci”, ma del tutto smarrito di fronte al funzionamento di un forno per cui necessita di tutta la “antica sapienza contadina” della genitrice. Nel film Laura Morante non presenta, chiaramente, i tratti di Lady Cocca e tutto tende a essere più realistico che nella controparte disegnata, ma fra i due pare esserci una buona intesa.

Nell’altro estratto troviamo anche Secco. I due sono intenti ad affiggere dei manifesti abusivi sotto a una sorta di cavalcavia. Con loro ci sono anche degli altri ragazzi e, a un certo punto, comincia un litigio che ha, come argomento, la TAV.

Scaringi, alla sua prima esperienza in materia di lungometraggi dopo una serie di corti, spiega che la gestazione del progetto è stata molto lunga, ben due, tre anni, e che il primo seme del film è stato piantato addirittura nel 2012, quando Valerio Mastandrea ha letto La Profezia dell’Armadillo innamorandosene:

Nel 2012, quando Valerio Mastandrea legge La Profezia dell’Armadillo e succede che resta folgorato, mi chiama e insieme chiamiamo Michele. Nel mentre Procacci si innamora del fumetto e vuole farci un film. Si rivolge anche lui Michele che però dice di essere già in parola con noi. Intanto siamo nel 2013 e cominciamo a scrivere.

Qua sotto potete trovare un estratto video pubblicato da Repubblica:

A seguire potete trovare il Comunicato Stampa di BAO Publishing su Macerie Prime:

MACERIE PRIME

Il nuovo libro di Zerocalcare.

In uscita il 14 novembre 2017.

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il nuovo libro di Zerocalcare, che si intitola Macerie Prime. Sarà in tutte le fumetterie e librerie d’Italia il 14 novembre 2017. Il volume sarà un cartonato in bianco e nero di 192 pagine e costerà 17 euro.

La copertina regular è disegnata da Zerocalcare e colorata da Alberto Madrigal. Il volume sarà disponibile anche con la copertina variant da libreria di Zerocalcare limitata a 5.000 copie numerate e una copertina variant da fumetteria, che sarà limitata a 1.500 copie numerate.

A maggio 2018 uscirà un volume dello stesso formato e della stessa foliazione, intitolato Macerie Prime – Sei mesi dopo. Quando lo leggerete, saranno trascorsi sei mesi anche nella vita dei personaggi, alcuni dei quali nel frattempo si saranno persi di vista. Saranno successe cose, mentre voi e loro vivevate sei mesi senza pensare a questa storia. Aprendo il libro, scoprirete cosa è successo nello stesso momento in cui lo scoprono i protagonisti della storia.

Macerie Prime è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto siano messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a ogni costo. È un libro che è stato pensato per essere letto in due atti, e per questo non sarà mai pubblicato in un volume unico.

Una curiosità: anche il primo volume della storia ha un sottotitolo, ma non lo diremo fino al giorno di uscita del libro. Ce lo ha vietato il demone dello spoiler. Quando lo vedrete, anzi, quando lo troverete nel volume, capirete perché.