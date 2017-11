tempo di lettura 1'

Con 10.4 milioni di dollari di incasso nel weekend appena trascorso,si sta rivelando un enorme successo in Messico. Il film dei Pixar Animation Studios è uscito in anteprima due settimane fa raccogliendo 9.3 milioni di dollari, e crescendo di ben il 12% nel suo secondo weekend, arrivando a un totale di 27.6 milioni di dollari in dieci giorni: nessuno film d’animazione aveva mai incassato tanto nel paese nello stesso periodo di tempo.

Finora il Messico è l’unico territorio in cui è stato distribuito Coco, per via del dia de los muertos (1-2 novembre): negli Stati Uniti arriverà il 22 novembre, in tempo per il Ringraziamento, mentre in Italia uscirà il 28 dicembre. Il maggiore incasso animato di sempre in Messico è Toy Story 3 (59.4 milioni di dollari), ma l’impressione è che Coco possa sfidare questo record e batterlo.

Vi terremo aggiornati!