Sono ben dieci i milioni raccolti dalla classifica italiana nei quattro giorni del weekend, un buon esordio per il mese di novembre dopo un ottobre in forte calo (che non è diventato drammatico quasi solo grazie al successo di).

Al primo posto rimane Thor: Ragnarok, con 1.7 milioni di euro e un calo relativamente contenuto rispetto a una settimana fa: in dieci giorni la pellicola arriva a 6.9 milioni di euro, superando Thor: the Dark World nello stesso periodo di tempo. Seconda posizione per Saw: Legacy, che incassa 989mila euro e sale a 1.8 milioni in sei giorni: si tratta di un ottimo risultato per un film che negli USA non ha brillato, anzi.

L’horror domina anche la terza posizione: It incassa 967mila euro, portandosi a ben 13.8 milioni di euro e puntando dritto verso i 15 milioni finali. Tiene molto bene, al quarto posto, La Ragazza nella Nebbia: il film incassa 964mila euro e si porta a 2.6 milioni di euro, un risultato difficile da ottenere per una pellicola drammatica in Italia. Chiude la top-five Capitan Mutanda, con 758mila euro. Il film approfitta della fiammata domenicale e risale la classifica.

Con 715mila euro, Geostorm si piazza al sesto posto. In cinque giorni la pellicola sfiora il milione di euro. Settima posizione per Vittoria e Abdul, con 650mila euro e un totale di due milioni di euro, mentre all’ottavo posto troviamo Terapia di Coppia per Amanti, con 519mila euro e 1.6 milioni complessivi. Nona posizione per Non c’è Campo, che incassa 307mila euro (diventano 389mila in cinque giorni). Chiude la top-ten Mistero a Krooked House, con 282mila euro e un totale di 411mila euro in sei giorni.

Tra le altre nuove uscite, Gifted si piazza undicesimo con 277mila euro e un totale di 355mila euro in cinque giorni, Mazinga Z: Infinity delude con soli 248mila euro al quattordicesimo posto, mentre Una Questione Privata si piazza al quindicesimo posto con 165mila euro e 217mila euro in cinque giorni. Ventesima posizione per Il Mio Godard, con 47mila euro e 70mila euro in sei giorni.