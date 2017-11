tempo di lettura 2'

Come previsto,ha dominato la classifica nordamericana per tutto il weekend, totalizzando la bellezza di 121 milioni di dollari in tre giorni dopo l’ottimo risultato registrato in apertura venerdì. Grazie a questo, la top-12 ha raccolto ben 166 milioni di dollari, in crescita rispetto al weekend precedente ma in calo rispetto ai 183 milioni dell’anno scorso (in quel caso,aveva incassato 85 milioni di dollari, ma c’erano altri due grandi film a competere:).

Si tratta comunque del settimo miglior esordio di sempre per un film Marvel, che garantirà alla pellicola un incasso a fine corsa ben sopra i 300 milioni di dollari. Ottimo anche l’esordio internazionale: ben 55.6 i milioni incassati in Cina, con il miglior esordio di sempre per un film a novembre. In tutto il mondo Thor: Ragnarok è già a quota 427 milioni di dollari, a dimostrazione che anche a novembre le pellicole dei Marvel Studios possono ottenere grandi risultati.

Seconda posizione per A Bad Moms Christmas: la commedia rappresenta una controprogrammazione, ma con 17 milioni di dollari (che salgono a 21.5 milioni in cinque giorni) il film frena rispetto a Bad Moms, che chiuse la sua corsa a ben 113 milioni complessivi. Ne è costati 28.

Terza posizione per Saw: Legacy, con il classico calo da quasi il 60% e un incasso di 6.7 milioni di dollari (28.8 milioni complessivi, 59 nel mondo). Subito sotto troviamo Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween, con 4.6 milioni di dollari e 43 milioni complessivi. Al quinto posto Geostorm incassa 3 milioni di dollari e sale a soli 28.7 milioni complessivi.

La classifica prosegue con Happy Death Day (2.8 milioni, 53 milioni complessivi), Thank You For Your Service (2.2 milioni, 7 3. milioni complessivi), Blade Runner 2049 (2.2 milioni, 85 milioni complessivi, 239 nel mondo), Only the Brave (1.9 milioni, 15.2 milioni complessivi), Let there be Light (1.6 milioni, 4 milioni complessivi).