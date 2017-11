tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dal sito, la 21St Century Fox e la Disney avrebbero condotto delle discussioni aventi, come oggetto, l’acquisizione di parte degli asset del conglomerato media di Rupert Murdoch da parte della Casa di Topolino.

L’outlet specifica che, se l’acquisizione dovesse effettivamente avvenire un non meglio identificato domani, non interesserebbe la totalità del gruppo Fox, ma “solo” di una parte.

A quanto pare l’intenzione della 21St Century Fox sarebbe quella di focalizzare i suoi interessi in ambito di news e sport visto che le dimensioni del conglomerato media – stando a quanto riportato da CNBC – non sarebbero tali da reggere l’urto con la concorrenza e la repentina mutevolezza del panorama mediatico reso ancora più frenetico e agguerrito dall’ascesa di player quali Amazon e Netflix (ma anche Facebook e Google). Le discussioni fra le parti sarebbero avvenute nelle corse settimane, per poi interrompersi (dinamica abbastanza abituale in trattative, o meglio “esplorazioni” come queste). Ma se l’operazione dovesse andare in porto, nelle mani della Disney finiranno tutte quelle attività della Fox non collegate al broadcasting (la major di Burbank possiede già la ABC e, legalmente, non potrebbe avere anche Fox Broadcasting) come la divisione cinematografica e quella televisiva (Sky), presenti in alcuni dei mercati internazionali come la Germania, l’Italia e l’inghilterra.

Continueremo a tenere d’occhio la cosa in caso di sviluppi futuri di quella che, al momento, è solo una voce circa le mosse future della Disney.