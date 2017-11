Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill interviene sulle speculazioni riguardanti Luke Skywalker

Spoiler

ATTENZIONE: Contiene spoiler sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Moltissime, negli ultimi mesi, le indiscrezioni e le speculazioni circa la possibile evoluzione di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, in riferimento all’imminente ottavo capitolo (in uscita a dicembre).

Trailer, foto, interviste e materiale promozionale hanno alimentato la fantasia del pubblico, che ha più volte “sospettato” che proprio Luke potesse passare, nel film di Rian Johnson, al Lato Oscuro della Forza.

Ebbene, in una delle sue ultime interviste Mark Hamill ha finalmente avuto modo di rivelare cosa possiamo aspettarci da Luke ne Gli Ultimi Jedi.

Come dichiarato da Hamill:

Ne Il Risveglio della Forza, Luke ha perso fiducia nelle proprie abilità di compiere scelte dalla parte del bene, cosa che lo tormenta nel profondo dell’animo. Tuttavia, non è passato al Lato Oscuro. Questa non è una versione malvagia di Luke. Ma è comunque un’incarnazione del personaggio che non mi sarei mai aspettato. È stato un ruolo che mi ha spinto al di fuori della mia “comfort zone”. Una vera sfida!

Non resta che attendere l’uscita del film nelle sale per capire meglio a quali sfide dovrà andare incontro Luke e in che modo la sua vicenda abbia spinto il personaggio fuori della “comfort zone” di Hamill. Luke non sarà forse passato al Lato Oscuro, ma è possibile che i protagonisti di Star Wars possano ritrovarsi in “zone grigie”, di fronte a scelte capaci di mettere a dura prova le loro più radicate convinzioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CS