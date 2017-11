tempo di lettura 3'

Il fantacasting diè cominciato addirittura prima dell’arrivo della pellicola di Andy Muschietti nelle sale.

Anche noi di BadTaste ci siamo divertiti a proporre le nostre scelte per quel che riguarda gli attori e le attrici “grandi” che gradiremmo vedere nel sequel del campione d’incassi targato Warner/New Line (ecco la nostra fotonotizia).

Per quanto concerne la versione adulta di Beverly Marsh, le preferenze di tutti sono indirizzate verso due star: Jessica Chastain e Amy Adams.

Ed è proprio la prima ad aver commentato la cosa insieme a ScreenRant:

Dunque, io amo Andy e Barbara, ho lavorato insieme a loro per il debutto cinematografico di Andy, hai presente no? La Madre. Il suo primo lungometraggio. Poi Barbara è una delle mie migliori amiche…per cui… vorrei lavorare con loro, sono degli amici. Sono la mia famiglia e vorrei far parte di qualunque cosa abbiano intenzione di fare, per cui speriamo che la cosa possa diventare realtà.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: