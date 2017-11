tempo di lettura 1'

Ieri sera abbiamo riportato la notizia relativa al rumour secondo cui lastarebbe ventilando l’ipotesi di acquistare parte della Fox – nello specifico le divisioni cinematografiche e televisive, ma non quelle di broadcast in senso stretto.

In questo articolo trovate i dettagli di una questione che, ora come ora, sarebbe però ferma in attesa di sviluppi e contatti ulteriori fra le parti.

Questo non ha però impedito alle speculazioni internettiane di spuntare e fiorire un po’ dappertutto, specie in relazione al fatto che se la fusione dovesse diventare realtà, i personaggi Marvel ora gestiti al cinema dalla major di Rupert Murdoch tornerebbero nelle mani della Casa delle Idee.

Molti hanno anche espresso la preoccupazione che se la 20Th Century Fox dovesse diventare un asset della Disney, produzioni mature e Rated-R come Logan – The Wolverine o Deadpool diventerebbero solo un lontano ricordo.

E l’ironico tweet di Ryan Reynolds arriva come sagace rinforzo a queste preoccupazioni. Come potete constatare voi stessi, l’interprete del Mercenario Chiacchierone si domanda “Se questa cosa è vera, mi domando come cavolo potrà influenzare Deadpool”. Solo che normalmente avrebbe scritto “Come cazzo” al posto del più family oriented “cavolo” (sottigliezza lessicale che in inglese avviene sostituendo “fuck” con “fudge”).

If this is true, I wonder how the fudge it would affect Deadpool? https://t.co/66RNUDU80S — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 6 novembre 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!