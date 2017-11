Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’Incredibile Hulk, il cinecomic con Edward Norton è uscito nelle sale quasi un decennio fa, e solo due dei personaggi presenti nel film hanno trovato (per ora) spazio nell’Universo Cinematografico Marvel, ovvero Bruce Banner e il Generale Thaddeus Ross (William Hurt, visto in Captain America: Civil War).

In relazione a ciò alcuni fan si sono comunque chiesti che fine hanno fatto personaggi come il Capo e Abominio all’interno dell’universo cinematografico. E proprio su questo argomento Kevin Feige ha voluto offrire il suo punto di vista:

C’è un imbarazzante quantità di luoghi e di personaggi che potremmo rievocare ad oggi… Con Thor: Ragnarok siamo al nostro 17° film dell’UCM, e rimarreste sorpresi su gli altri che arriveranno. Basta trovare la collocazione giusta. E come già detto, se non puoi farlo non farlo, o fallo in seguito. Il concetto di “Hei, ci sono anche io qui” non è interessante per noi. Abominio sarà in prigione da qualche parte.