Buone notizie per, il nuovo film di animazione targato. In Messico, il film ha già raccolto oltre 27 milioni di dollari in 10 giorni, e il trend degli incassi è crescente. A oggi, nessun altro film di animazione ha raccolto – nel Paese – una tale cifra in così poco tempo. Nel secondo weekend di programmazione, inoltre, i proventi raccolti da Coco nelle sale sono saliti del 12% rispetto al fine settimana di debutto.

Proprio Pixar, al momento, detiene il record di incassi sul suolo messicano per un film di animazione: Toy Story 3 – La Grande Fuga, nel 2010, incassò nel Paese 59,4 milioni di dollari. Se il trend degli incassi di Coco reggesse anche nelle prossime settimane, il film di Lee Unkrich potrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) stabilire un nuovo record. Per il momento, non rimane che attendere.

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.

Fonte: CB