tempo di lettura 2'

La prossima settimana Justice League, il cinecomic corale prodotto dalla Warner Bros. arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Per festeggiare l’evento, la Warner ha deciso di riproporre Wonder Woman, Suicide Squad, L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman – Dawn of Justice in uno speciale cofanetto disponibile da oggi per l’acquisto.

A seguire trovate tutti i dettagli:

DC 4 Movies Boxset: i cinecomic Warner raccolti in un cofanetto per celebrare l’arrivo di Justice League

Da oggi 9 novembre è disponibile il cofanetto DC 4 MOVIES BOXSET in Blu-Ray, per tutti gli appassionati dei supereroi DC, con i film Wonder Woman, Suicide Squad, L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman – Dawn of Justice.

Join the League fino al 31 dicembre in cui è possibile vincere fantastici premi! Tutte le info su Come tutti i prodotti DC, anche con questo boxset è possibile partecipare al concorsofino al 31 dicembre in cui è possibile vincere fantastici premi! Tutte le info su www.jointheleague.it

Di seguito invece le info tecniche:

– Wonder Woman – 1080p High Definition 16×9 2.4:1. Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese. Dolby Digital: Inglese 5.1, Francese 5.1. Sottotitoli: Finlandese, Islandese, Norvegese, Svedese, Olandese, Danese, Francese. Non Udenti: Italiano, Inglese.