Magari molti e molte di voi avevano notato già questo omaggio in maniera più o meno “consapevole”.

Fatto sta che negli ultimi giorni si è discusso in maniera alquanto divertita di un tweet postato mentre tutti noi avevamo la testa concentrata su quello che andava accadendo al Lucca Comics & Games.

Nel cinguettio in questione, tale Shawn Robare effettua una comparazione fra i vari outfit proposti in Jurassic Park da Dennis Nedry (Wayne Knight) e quelli indossati da Mikey, Mouth e Chunk ne I Goonies. E la somiglianza fra gli abiti è abbastanza palese, come se Steven Spielberg si fosse divertito a citare una delle sue produzioni più famose e amate nel primo capitolo della saga dei dinosauri.

Casualità o no? Questo resta, chiaramente, da vedere.

