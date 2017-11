tempo di lettura 2'

La 20Th Century Fox ha diffuso online i dettagli delle varie edizioni diche saranno disponibili, su supporto fisico, a partire dal 22 novembre.

Trovate tutte le informazioni a seguire!

VIVI L’INCREDIBILE STORIA DI CESARE IN

L’ultimo capitolo della trilogia è in arrivo dal 26 ottobre negli Store Digitali e

dal 22 novembre in DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™

I contenuti speciali includono

scene eliminate, interviste al cast, il commento audio del regista e molto altro!

I tre capitoli della saga sono disponibili anche in un imperdibile cofanetto in DVD e Blu-ray™.

Twentieth Century Fox Home Entertainment annuncia l’uscita di THE WAR – IL PIANETA DELLE SCIMMIE. L’ultimo capitolo della saga, che ha guadagnato la certificazione “Fresh” su RottenTomatoes.com, è in arrivo dal 26 ottobre negli Store Digitali (iTunes, Google Play, Chili Cinema, Youtube, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Rakuten TV) e dal 22 novembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD.

Il film è disponibile dal 26 ottobre anche in VOD (video on demand) su Sky PrimaFila, Premium Play e Infinity.

Nell’ultimo emozionante capitolo de IL PIANETA DELLE SCIMMIE Andy Serkis torna nel ruolo di Cesare e affronta un conflitto mortale con un esercito di umani guidati da un Colonello spietato (Woody Harrelson). Dopo aver subito delle perdite inimmaginabili Cesare decide, infatti, di vendicarsi guidando le scimmie in una battaglia finale che determinerà il futuro del Pianeta!

I contenuti speciali includono scene eliminate esclusive con il commento audio del regista Matt Reeves, contenuti dai dietro le quinte , incluso “Tutto di Cesare” che si concentra su Andy Serkis e sulle sue incredibili performance di Cesare nei tre film. Inoltre, la versione digitale comprende 10 scene che mettono a confronto la performace capture con la scena finale del film.

THE WAR – IL PIANETA DELLE SCIMMIE è diretto da Matt Reeves con Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa e Amanda Silver come produttori ed è finalmente disponibile dal 26 ottobre negli Store Digitali e dal 22 novembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD.

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY

Scene Eliminate con Commento Audio Opzionale di Matt Reeves

Dare Vita a The War – Il Pianeta delle Scimmie

Tutto di Cesare

WETA: Superare I Limiti

La Musica

Il Significato di Tutto

Omaggio ai Film della Saga

Commento Audio di Matt Reeves

Galleria d’Arte Concettuale

Personaggi

Schizzi

Pitture

Trailer

CONTENUTI SPECIALI DVD

Tutto di Cesare

Commento Audio di Matt Reeves

Galleria d’Arte Concettuale

Personaggi

Schizzi

Pitture

CONTENUTI SPECIALI 4K ULTRA HD

Commento Audio di Matt Reeves

IL PIANETA DELLE SCIMMIE LA TRILOGIA IN DVD E BLU-RAY

Partendo dalla giovane scimmia con gli occhi verdi, passando per un forte guerriero, fino ad arrivare a capo del suo regno, il cofanetto de IL PIANETA DELLE SCIMMMIE ti permette di rivivere tutta la spettacolare avventura sci-fi di Cesare e del suo esercito di scimmie.