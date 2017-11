tempo di lettura 2'

Nel nostro speciale sulle scene che mancano all’appello da Thor: Ragnarok vi abbiamo parlato di tutte le sequenze tagliate dal cinecomic di Taika Waititi.

Il regista ha raccontato di averne tagliata un’altra che sarebbe stata un richiamo al primo Avengers di Joss Whedon e che abbiamo già visto nel materiale promozionale.

“Nella scena finiscono tutti sul ponte — Thor, Loki e poi Hulk” ha spiegato Waititi a Empire. “Restano lì per un secondo e poi Hulk dà un pugno a Loki, spingendolo con forza fuori dall’inquadratura — proprio come in Avengers, quando Hulk scaccia Thor. Il pubblico l’aveva amata, ma abbiamo dovuto tagliarla“.

Il filmmaker ha concluso dicendo che è probabile che la scena sarà nei contenuti speciali del Blu-Ray.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre nelle nostre sale.