Un nuovo personaggio dello spettacolo travolto da uno scandalo. Il NY Times ha infatti pubblicato un lungo e dettagliato reportage in cui cinque donne accusano Louis C.K. di comportamento poco professionale. Da anni circolano voci su presunte molestie o atteggiamenti sconvenienti da parte del noto comico, a partire da un famoso articolo di Gawker seguito da un lungo pezzo di Defamer

Ma l’articolo del New York Times, ricco di dettagli e contenente accuse precise, ha avuto una prima conseguenza: secondo l’Hollywood Reporter, infatti, la première di I Love You, Daddy che doveva svolgersi a New York venerdì è stata cancellata. Nello stesso Louis C.K. doveva comparire al The Late Show with Stephen Colbert per presentare il suo film, ma l’apparizione è stata cancellata.

Sembra anche che l’uscita del film, prevista per il 17 novembre, sia stata sospesa dal distributore The Orchard.

