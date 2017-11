Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un primo sguardo ai baby Porg grazie ad alcune figure

tempo di lettura 1'

Ahch-To faranno il loro debutto sul grande schermo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, come visto nei variegati materiali promozionali del film.

I Porg, gli esserini occhiuti nativi del pianeta

Ma, come confermato da Kathleen Kennedy, nel lungometraggio non li vedremo soltanto nella loro fase adulta, ma anche in quella infantile. In relazione a ciò il sito giapponese Natalie.mu ci offre proprio uno sguardo di quella primitiva fase delle creature aliene grazie a merchandise del film.

Potete vedere l’immagine del prodotto qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

